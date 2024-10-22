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Моди заявил о готовности оказать содействие для решения конфликта на Украине

Моди: Индия готова оказать содействие для урегулирования конфликта на Украине

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Adnan Abidi/Reuters

Индия считает, что конфликт на Украине должен решиться мирным путем, в связи с чем страна готова оказать любое содействие для урегулирования ситуации. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — сказал премьер.

Моди подчеркнул, что в рамках встречи с Путиным у них будет возможность обсудить все поставленные вопросы.

Переговоры Путина и Моди проходят в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались. Однако ожидается, что Путин и Моди обсудят широкий круг вопросов.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о развитии отношений России и Индии.

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Саммит БРИКС в Казани
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