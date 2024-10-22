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Премьер Индии по-русски рассказал о саммите БРИКС

Моди по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани

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Adnan Abidi/Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани. Соответствующий пост появился на странице политика в соцсети X (бывшая Twitter).

«Приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Этот саммит очень важен, и обсуждения на нем помогут сделать нашу планету лучше», — написал премьер.

В Казань помимо премьер-министра Индии Нарендры Моди уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие мировые лидеры.

Саммит БРИКС начинается 22 октября и продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в РФ прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Подробнее об объединении БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпина угостили чак-чаком в Казани.

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