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Си Цзиньпина угостили чак-чаком в Казани

Си Цзиньпин попробовал чак-чак после прибытия в Казань на саммит БРИКС

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Global Look Press

Председателя КНР Си Цзиньпина угостили чак-чаком сразу после того, как глава государства вышел из самолета по прибытии в Казань на саммит БРИКС. Видео с угощением традиционным татарским блюдом опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

22 октября Си Цзиньпин прибыл в Казань.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что Си Цзиньпин обсудит с президентом России Владимиром Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

В Казань уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и другие мировые лидеры.

Саммит БРИКС начинается 22 октября и продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в РФ прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Подробнее об объединении БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мировые лидеры прибывают в Казань на саммит БРИКС.

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