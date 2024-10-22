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Афганистан ждет ответа от БРИКС по участию в саммите в Казани

Министр Азизи: Афганистан мог бы присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Делегация Афганистана, возможно, примет участие в саммите БРИКС в Казани или в следующем саммите организации. Об этом сообщил министр торговли и промышленности правительства талибов (организация запрещена в России) Нуриддин Азизи, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

По его словам, Афганистан действительно написал письмо с заявкой на участие в саммите БРИКС в Казани и отправил его, ответственные лица БРИКС уже рассматривают письмо.

«Когда ответы получим со стороны БРИКС и они примут определенное решение, мы примем свое решение. Возможно, в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать», — сказал Азизи,

По его словам, Афганистан хотел бы «поучаствовать в качестве наблюдателя».

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.

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Саммит БРИКС в Казани
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