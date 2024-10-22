На Западе обратили внимание на четкую позицию Путина о ядерном оружии у Украины

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X прокомментировал слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины.

«Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет», — отметил Боуз.

18 октября Владимир Путин заявил журналистам из СМИ стран-членов БРИКС, что Россия ни в коем случае не допустит появления ядерного оружия на Украине. Он также подчеркнул, что РФ отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, поскольку скрыть это сложно.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью RT отмечал, что Украина в состоянии создать «грязную бомбу» из ядерных отходов атомных электростанций (АЭС), имеющихся на территории страны. Эти отходы, по его словам, можно использовать не только для детонации, но и для загрязнения местности на десятки километров.

При этом Рожин подчеркнул, что создание настоящего ядерного оружия требует колоссальных вложений, в том числе финансовых.

Ранее Зеленского обвинили в шантаже Запада ядерным оружием.