Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе обратили внимание на четкую позицию Путина о ядерном оружии у Украины

Журналист Боуз одной фразой отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

close
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X прокомментировал слова президента России Владимира Путина о недопустимости появления ядерного оружия у Украины.

«Путин четко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдет», — отметил Боуз.

18 октября Владимир Путин заявил журналистам из СМИ стран-членов БРИКС, что Россия ни в коем случае не допустит появления ядерного оружия на Украине. Он также подчеркнул, что РФ отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, поскольку скрыть это сложно.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью RT отмечал, что Украина в состоянии создать «грязную бомбу» из ядерных отходов атомных электростанций (АЭС), имеющихся на территории страны. Эти отходы, по его словам, можно использовать не только для детонации, но и для загрязнения местности на десятки километров.

При этом Рожин подчеркнул, что создание настоящего ядерного оружия требует колоссальных вложений, в том числе финансовых.

Ранее Зеленского обвинили в шантаже Запада ядерным оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами