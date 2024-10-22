В МИД анонсировали «значимые подвижки» в создании механизмов взаиморасчетов в БРИКС

«Значимые подвижки» в создании механизмов взаиморасчетов в государствах БРИКС можно ожидать после саммита в Казани. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика», опубликованном на сайте российского дипведомства, передает ТАСС.

«Как говорят китайские друзья, «путь в десять тысяч ли начинается с первого маленького шага». В Казани мы сделаем не такой уж маленький первый шаг», — сказал Рябков.

22 октября председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в работе саммита БРИКС. На мероприятие уже приехали и премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также другие мировые лидеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства тоже находится в Казани. Представитель Кремля добавил, что изменений в графике российского лидера нет, у него «все по плану».

Во вторник в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. Как ожидается, для участия в мероприятии в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на сведения о подготовке плана по крушению доллара.