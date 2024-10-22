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Оппозиция Молдавии юридически оспорит итоги референдума о вступлении в ЕС

Шор: оппозиция будет юридически оспаривать референдум о евроинтеграции Молдавии

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавская оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума о евроинтеграции республики. Об этом заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире «Соловьев.Live».

«Мы будем это (итоги референдума – прим. ред.) оспаривать юридически», - подчеркнул он.

21 октября Шор заявлял, что действующий президент Молдавии Майя Санду будет расстреливать оппозицию, если победит на выборах. Санду, по оценке молдавского оппозиционера, будет отбирать пенсии и создавать неблагоприятные условия для бизнеса, лишая тем самым будущего для Молдавии в целом.

20 октября бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ранее Санду призвали уйти в отставку.

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