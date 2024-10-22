В МИД заявили, что риск столкновения России и США нельзя недооценивать

Риск прямого столкновения России и Соединенных Штатов нельзя недооценивать. Об этом в беседе с сербским изданием «Политика» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», — подчеркнул он.

До этого Рябков заявлял, что потакание Соединенными Штатами разрушительным фантазиям Украины чревато скатыванием Запада к полномасштабному конфликту с Россией.

Основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности, по словам Рябкова, на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона. По его словам, вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации.

Ранее в России отвергли возможность диалога с США в текущих условиях.