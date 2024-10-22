Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что риск столкновения России и США нельзя недооценивать

Рябков: риск прямого столкновения РФ и США нельзя недооценивать

close
MFA Russia/Global Look Press

Риск прямого столкновения России и Соединенных Штатов нельзя недооценивать. Об этом в беседе с сербским изданием «Политика» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», — подчеркнул он.

До этого Рябков заявлял, что потакание Соединенными Штатами разрушительным фантазиям Украины чревато скатыванием Запада к полномасштабному конфликту с Россией.

Основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности, по словам Рябкова, на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона. По его словам, вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, но Москва предостерегает от эскалации.

Ранее в России отвергли возможность диалога с США в текущих условиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами