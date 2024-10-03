В России отвергли возможность диалога с США в текущих условиях

Российская сторона категорически отвергает возможность диалога с США по стратегической стабильности в тех условиях, которые сложились в настоящее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий», — заявил дипломат.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что подобные переговоры являются «лукавой формулой», за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне. Рябков подчеркнул, что в результате такого рода переговоров «все остальное будет оставлено за бортом».

Дипломат также отметил, что обособления таких переговоров от военно-политической обстановки быть не может. Среди прочего Рябков указал на то, что США различными лозунгами предпринимают разные попытки «выторговать для себя односторонние военные преимущества», которые были бы в сфере стратегической стабильности. И Россию это не устраивает, заключил замглавы российского МИД.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не видит перспектив для диалога с США по стратегической стабильности без учета Вашингтоном всех комплексных вопросов, которые касаются коренных интересов РФ.

Ранее в США заявили, что Трамп начал переговоры по Украине.