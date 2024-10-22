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США сочли «тревожными» сообщения о войсках КНДР на Украине

Белый дом назвал тревожными сообщения о якобы переброске войск КНДР в РФ

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Evelyn Hockstein/Reuters

В Вашингтоне считают тревожными данные о якобы переброске военных Северной Кореи на Украину. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Fox News.

«Если правда, что солдаты КНДР отправляются туда, чтобы присоединиться к войне против Украины, это, безусловно, будет означать опасное и весьма тревожное развитие событий», — подчеркнул он.

В Белом доме, по словам Кирби, «продолжают изучать» сообщения о якобы прибытии военных КНДР на Украину.

Слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт, писала газета Le Journal du Dimanche. В Госдуме заявили, что российская армия была бы рада «любой помощи, полученной от любой страны», но солдат из КНДР на Украине нет и о них не сообщает ни одна разведка мира, кроме украинской и южнокорейской.

Ранее в Пентагоне прокомментировали версию Украины о присутствии войск КНДР в зоне СВО.

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