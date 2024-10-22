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Появились кадры из парламента Австралии, где сенатор раскритиковала Карла III

Sky News опубликовал кадры из Австралии, где сенатор «накинулась» на Карла III

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Victoria Jones/Pool/Reuters

Король Великобритании Карл III после выступления перед парламентом Австралии подвергся критике со стороны сенатора штата Виктория Лидии Торп. Кадры нападок на короля опубликовал телеканал Sky News.

«Вы не наш король!» — прокричала австралийский сенатор после речи короля.

Торп, которая продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, призвала вернуть им землю.

«Верните нам то, что вы у нас украли — наши кости, наших детей, наших людей. Вы разрушили нашу землю!» — кричала сенатор.

Охранники не дали подойти Торп к королю и вывели ее из зала.

Газета Daily Mail писала, что король Карл III не будет препятствовать Австралии в случае ее ухода из-под британской короны и объявления независимой республикой. Британский монарх является для Австралии формальным главой государства.

Позже стало известно, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.

Ранее сообщалось, что при дворе Карла III начали подготовку к его уходу и смене власти.

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