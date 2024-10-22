Ушаков заявил, что лидеры стран БРИКС обсудят предоставление статуса государства-партнера

Главы стран БРИКС на саммите в Казани обсудят предоставление статуса государства-партнера, который станет этапом к полноценному членству в объединении. Об этом, ссылаясь на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что лидеры обсудят чрезвычайно важный и весьма чувствительный вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС. Будет идти процесс определенной подготовки новых членов к их дальнейшему участию в объединении.

Ушаков выразил надежду, что статус государства-партнера будет окончательно согласован. После этого станет понятно, кого и как на следующих этапах приглашать к сотрудничеству.

22 октября президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд заявила, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит в Казань показывает, что объединение стало важным для западных стран.

Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Ранее в Кремле объяснили, почему западные страны боятся БРИКС.