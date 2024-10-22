Сенатор РФ назвал президента Молдавии частью «мирового либерального интернационала»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал президента Молдавии Майю Санду частью «мирового либерального интернационала». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, молдавский президент тусклая и лишена харизмы, при этом находится в отличных отношениях с США, Евросоюзом и Александром Соросом — сыном американского миллиардера и создателя благотворительного фонда «Open Society Foundations» Джорджа Сороса.

»... и [Санду] является частью мирового либерального интернационала, который повсюду превращает выборы в манипуляцию и стремится продвигать во власть безликих, но хорошо управляемых марионеток», — заявил сенатор.

21 октября в Молдавии завершился подсчет голосов на выборах президента. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому назначен второй тур голосования, который пройдет 3 ноября. Санду стала лидером, получив 42,45% голосов молдаван.

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.