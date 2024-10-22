Визит генсека ООН на саммит БРИКС связали с важностью объединения для Запада

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань показывает, что объединение стало важным для западных стран. Об этом заявила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС в преддверии саммита в Казани.

Визит Гутерриша показывает, что саммит имеет международное значение.

«И я надеюсь, что присутствие Организации Объединенных Наций показывает, что это объединение БРИКС стало очень важным для Запада и Америки», — сказала Ананд.

По ее словам, 22 октября Казань станет «самым безопасным местом на земле», и многие мировые лидеры приедут в город. Глава международного форума объединения считает предстоящую конференцию важной на фоне «очень высокой турбулентности в мире».

Мир и региональная безопасность очень важны, поэтому у форума большие ожидания от саммита БРИКС 2024, добавила она.

Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Ранее Ушаков заявил, что Запад оказывал давление на страны, которые будут на саммите БРИКС.