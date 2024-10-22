Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит генсека ООН на саммит БРИКС связали с важностью объединения для Запада

Ананд: визит Гутерриша в Казань показывает, что БРИКС стало важным для Запада

close
Andrew Kelly/Reuters

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань показывает, что объединение стало важным для западных стран. Об этом заявила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС в преддверии саммита в Казани.

Визит Гутерриша показывает, что саммит имеет международное значение.

«И я надеюсь, что присутствие Организации Объединенных Наций показывает, что это объединение БРИКС стало очень важным для Запада и Америки», — сказала Ананд.

По ее словам, 22 октября Казань станет «самым безопасным местом на земле», и многие мировые лидеры приедут в город. Глава международного форума объединения считает предстоящую конференцию важной на фоне «очень высокой турбулентности в мире».

Мир и региональная безопасность очень важны, поэтому у форума большие ожидания от саммита БРИКС 2024, добавила она.

Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Ранее Ушаков заявил, что Запад оказывал давление на страны, которые будут на саммите БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами