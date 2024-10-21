Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России назвали причину визита шефа Пентагона в Киев

МИД России: Остин совершил визит в Киев для оценки адекватности Зеленского

close
Violeta Santos Moura/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин совершил визит в Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — сказал он.

По мнению дипломата, после визита министра обороны США в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Соединенные Штаты отправили на Украину «большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, министр обороны США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Ранее Зеленский заявил, что «планом Б» для Киева является надежда на изменения в политике США после выборов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами