Шеф Пентагона Ллойд Остин совершил визит в Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — сказал он.

По мнению дипломата, после визита министра обороны США в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Соединенные Штаты отправили на Украину «большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, министр обороны США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Ранее Зеленский заявил, что «планом Б» для Киева является надежда на изменения в политике США после выборов.