В Кремле рассказали о позиции России по реформированию ООН

У России есть своя позиция по реформированию Организации Объединенных Наций (ООН), но подобные вопросы должны решаться консенсусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.

По его словам, реформа организации должна предполагать расширение представительства в Совбезе ООН. Например, в него должны входить Бразилия, Индия, страны африканского континента.

Песков отметил, что консенсус в реформировании ООН является сложным процессом, особенно в текущей ситуации, когда многие государства находятся «в раздрае» в Совбезе.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия считает важным достижение консенсуса по реформе Совета безопасности ООН.

Вершинин уточнил, что в Москве считают неприемлемым расширение центрального органа всемирной организации за счет стран НАТО и ЕС.

Ранее в ЕС призвали к реформе ООН ради мира.