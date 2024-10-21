Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о позиции России по реформированию ООН

Песков: у России есть своя позиция по реформированию ООН

close
Shutterstock

У России есть своя позиция по реформированию Организации Объединенных Наций (ООН), но подобные вопросы должны решаться консенсусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.

По его словам, реформа организации должна предполагать расширение представительства в Совбезе ООН. Например, в него должны входить Бразилия, Индия, страны африканского континента.

Песков отметил, что консенсус в реформировании ООН является сложным процессом, особенно в текущей ситуации, когда многие государства находятся «в раздрае» в Совбезе.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия считает важным достижение консенсуса по реформе Совета безопасности ООН.

Вершинин уточнил, что в Москве считают неприемлемым расширение центрального органа всемирной организации за счет стран НАТО и ЕС.

Ранее в ЕС призвали к реформе ООН ради мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами