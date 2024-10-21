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Ушаков заявил, что лидеры БРИКС+ обсудят Ближний Восток

Ушаков: лидеры БРИКС+ особое внимание уделят Ближнему Востоку

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Максим Богодвид/РИА Новости

Лидеры стран на встрече БРИКС+ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Главной же темой обсуждения станет развитие глобального Юга, в том числе взаимодействие государств.

«Будут обсуждены вопросы в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития энергобезопасности», — добавил Ушаков.

Кроме того, помощник президента рассказал, что встреча глав государств и правительств стран — участниц БРИКС в Казани будет включать обсуждение мировой ситуации.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в Турции подтвердили участие Эрдогана на саммите БРИКС в Казани.

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Саммит БРИКС в Казани
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