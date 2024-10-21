Кличко пожаловался на давление силовых органов на местные власти

Силовые органы Украины резко усилили давление на местные власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает Страна.ua.

По его словам, многочисленные действия правоохранительных органов и их ходатайства в суды блокировали работу многих муниципалитетов или коммунальных предприятий.

Кличко обратил внимание, что граждане либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей.

Мэр Киева добавил, что из-за подобных действий многие люди не могут получить коммунальные услуги.

Накануне Кличко заявил о недопустимости давления на СМИ и журналистов со стороны властей. Таким образом он отреагировал на открытое обращение газеты «Украинская правда» на эту тему.

В обращении говорится о том, что офис президента Украины оказывает на редакцию издания и отдельных журналистов системное давление. Корреспондентам газеты не дают свободно общаться со спикерами от органов власти, а бизнесменов негласно пытаются вынудить не сотрудничать с изданием и не размещать на страницах «Украинской правды» рекламу.

Ранее Кличко заявил о неприемлемости политического соперничества до завершения боев на Украине.