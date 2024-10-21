Польше после завершения российско-украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Россией. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

В публикации отмечается, что окончание вооруженной фазы конфликта должно привести к тому, что Запад, и прежде всего США, предстоит искать способ сосуществования с РФ. Первым шагом могут стать ослабления санкций.

Автор материала Лех Мажевский задается вопросом, «почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?».

Он подчеркивает, что политика Варшавы должна учитывать реальное положение дел, а не обслуживать интересы других государств.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в том, что она якобы «вербует людей в сирийских тюрьмах», а затем направляет в Польшу и, таким образом, в Евросоюз.

По его словам, «только на польско-белорусской границе мы сможем отказать этим организованным группам в праве подать заявление о предоставлении убежища».

Ранее Фон дер Ляйен придумала очередной способ наказать россиян.