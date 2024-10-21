Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции подтвердили участие Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

В правящей партии Турции подтвердили участие Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

close
Thaier Al Sudani/Reuters

Правящая партия Турции подтвердила участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик заявил, что участие Эрдогана в саммите станет определяющим для внешней политики Турции.

Эрдоган в ходе мероприятия планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. В повестку переговоров лидеров могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Путин рассказал, кто мешает российско-турецким отношениям.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами