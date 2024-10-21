В Турции подтвердили участие Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

Правящая партия Турции подтвердила участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик заявил, что участие Эрдогана в саммите станет определяющим для внешней политики Турции.

Эрдоган в ходе мероприятия планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. В повестку переговоров лидеров могут войти турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

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