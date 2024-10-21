Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин добавил Нечаева в комиссию по энергетике и экологии

Путин указом включил Нечаева из «Новых людей» в комиссию по энергетике и экологии

close

Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно указу, в состав комиссии вошел руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

21 октября стало известно, что министерство юстиции планирует представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства. По данным газеты «Коммерсантъ», изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания. Данной реформой планируется ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Кроме того, в случае принятия инициативы в стране будет запущен электронный документооборот и возможность рассмотрения дел в удаленном формате.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами