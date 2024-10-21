Путин добавил Нечаева в комиссию по энергетике и экологии

Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии Кремля по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно указу, в состав комиссии вошел руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

21 октября стало известно, что министерство юстиции планирует представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства. По данным газеты «Коммерсантъ», изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания. Данной реформой планируется ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях. Кроме того, в случае принятия инициативы в стране будет запущен электронный документооборот и возможность рассмотрения дел в удаленном формате.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.