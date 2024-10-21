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Небензя рассказал, как меняется оценка украинского кризиса в мире

Небензя: многие страны глобального Юга меняют оценку украинского кризиса

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Mike Segar/Reuters

Многие страны глобального Юга меняют оценку украинского кризиса, она становится «все более трезвой», считает постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у большинства делегаций стран глобального Юга также формируется понимание коренных причин возникновения украинского кризиса.

Он добавил, что многие государства, услышав аргументы и разъяснения российской стороны, осознают, что «курская авантюра» отдалила перспективы мирного урегулирования.

Также ряд стран начал видеть и признавать точку зрения России вследствие конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, отметил Небензя. Он подчеркнул, что многие государства увидели «лицемерие  США», которое проецируется в том числе и на украинскую ситуацию.

Накануне президент ОАЭ Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян заявил, что его страна продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена пленными.

Ранее Германию призвали не менять позицию по Украине.

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