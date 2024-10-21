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Путин поздравил нового президента Вьетнама с избранием на пост

Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост президента Вьетнама

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Minh Hoang/AP

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму Лыонгу Кыонгу, которого 21 октября избрали президентом Вьетнама. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин отметил, что Вьетнам является стратегическим партнером РФ, и выразил надежду, что новый президент поспособствует развитию двустороннего сотрудничества, которое «отвечает коренным интересам дружественных народов».

Он также пожелал Кыонгу успехов, благополучия и крепкого здоровья.

Лыонг Кыонга избрали президентом Вьетнама 21 октября голосами 440 членов национального собрания страны. Прежний лидер государства То Лам стал новым генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама и в связи с этим покинул президентский пост.

Кыонгу 67 лет, он начал служить в вооруженных силах в 1975 году. Он занимал должности политического комиссара, замначальника главного управления армейского округа, был председателем главного политического управления Вьетнама.

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве РФ и ОАЭ по глобальным вопросам.

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