Политолог назвал последствия референдума о евроинтеграции в Молдавии

Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал результаты первого тура президентских выборов в Молдавии, а также референдума о евроинтеграции республики. По его словам, в стране наблюдается раскол общества, из-за чего могут начаться беспорядки. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева могут попросту выдавить за пределы государства, считает эксперт.

«Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», — отметил Трухачев.

Он также обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его мнению, часть населения разочаровалось в молдавской политике. Кроме того, немалое число граждан страны находится за ее пределами. Тем, кто проживает в России, не дали проголосовать, а те, кто в Европе, решили не приходить на участки, заключил политолог.

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло — 26,3%. Кто станет лидером страны, будет ясно после второго тура в ноябре. Власти уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами. А в оппозиции обвинили Санду в попытке «подтянуть проценты» для своей победы.

Также подведены итоги референдума о закреплении в конституции Молдавии курса на вступление в Евросоюз. Идея состояла в том, чтобы изменить основной закон страны так, чтобы сделать евроинтеграцию неотвратимой. В пользу этой идеи играло то, что количество желающих вступить в ЕС, по внутренним опросам, перевалило за 50%. Как прошло голосование и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили шансы Санду честно победить во втором туре выборов.