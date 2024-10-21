Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян начали переговоры в Кремле

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.

На встречу с российским лидером президент ОАЭ прибыл на машине Aurus.

В столицу России он приехал с официальным визитом накануне вечером. Вечером Путин пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Президент ОАЭ пришел на встречу в кроссовках, в то время как его российский коллега надел черные туфли и деловой костюм

В России, помимо личной встречи с Путиным, он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой.