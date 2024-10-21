В МИД Украины анонсировали саммит по продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Киев рассчитывает провести саммит по продовольственной безопасности в начале ноября. Его слова приводит РИА Новости.

«В начале ноября в Киеве планируем проведение саммита по продовольствию», — заявил он.

Другие детали мероприятия он не привел.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщило, что Украина предложила Турции провести саммит по продовольственной безопасности, однако решения по этому вопросу нет. Источник также отмечал, что Анкара не инициировала переговоров по возобновлению зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого заявлял, что Анкара готова организовать мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Эрдоган добавил, что украинский конфликт можно решить путем диалога и дипломатии.

Ранее Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине.