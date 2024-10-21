У Кремля возникли вопросы касательно голосования в Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции в Молдавии.

Он отметил, что показатели отданных голосов и динамика их изменений вызывают много вопросов.

«То, что мы видим — это механические труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу (президента Молдавии Майи) Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на ЕС», — сказал Песков.

Он отметил, что любой наблюдатель может зафиксировать аномалии с приростом голосов. По словам представителя Кремля, оппозицию притесняли в рамках предвыборной кампании.

«В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании, мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание. В остальном надо дождаться официального подведения итогов», — добавил Песков.

По результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения.

При этом сенатор Андрей Клишас обратил внимание, что в Молдавии за ночь на 21 октября в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева, объяснений этому нет.

Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что II тур выборов президента пройдет 3 ноября.