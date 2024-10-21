В Кремле прокомментировали информацию об угрозах Трампа ударить по Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал слова бывшего президента США и кандидата на грядущих выборах от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозах президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве в случае «преследования Украины» «горячим заявлением» в рамках предвыборной кампании.

По словам Пескова, в Москве очень ответственно относятся к приданию публичности содержания разговоров на высшем уровне, а некоторые мировые лидеры подобной позиции не придерживаются и не соблюдают информационную гигиену. Песков подчеркнул, что это останется на их совести.

«Сейчас звучит много горячих заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу», — пояснил представитель Кремля.

До этого бывший глава США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.