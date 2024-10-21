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В Госдуме ответили на слова Залужного об уступке территорий ради мира

Депутат Водолацкий: слова Залужного об уступке территорий имеют глубокий смысл

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Сегодня власти и жители Украины созрели для того, чтобы наступил мир, в провокации действующего украинского лидера Владимира Зеленского уже никто не верит, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он в беседе с RT отреагировал на слова украинского посла в Британии Валерия Залужного, который допустил уступку территорий ради мира на Украине.

По мнению Водолацкого, украинское общество уже хочет прекратить конфликт, чтобы сократить число жертв. Что касается Залужного, то его депутат назвал самым «подготовленным генералом» в вопросах оперативной обстановки. В силу этого он понимает бессмысленность провокаций Зеленского, убежден парламентарий.

При этом он заявил, что вести переговоры с действующей киевской властью никто не будет. С Зеленским за стол переговоров никто не сядет, так как подписанные с ним документы будут признаны ничтожными на международном уровне, считает Водолацкий.

«Сегодня мы говорим о том, что за столом переговоров должны быть те страны, которые управляют украинским кризисом — это США, Англия, Франция и Германия», — подчеркнул депутат.

Напомним, Залужный накануне заявил, что вопрос территорий не является для Киева первостепенным при урегулировании конфликта с Россией. По его словам, гарантии безопасности для Украины важны больше, чем вопрос территорий.

В Минобороны Украины ранее заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ.

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