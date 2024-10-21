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В ЦИК Молдавии заявили, что II тур выборов президента пройдет 3 ноября

ЦИК: Молдавия выберет президента во II туре 3 ноября

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Aurel Obreja/AP

Граждане Молдавии выберут президента страны во II туре выборов главы государства, он пройдет 3 ноября. Об этом сообщили в ЦИК Молдавии, передает РИА Новости.

20 октября бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Президентские выборы в Молдавии стартовали утром 20 октября. За пост борются 11 кандидатов, в том числе Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее молдаване раскрыли свое отношение к ЕС.

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