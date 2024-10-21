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Санду пожаловалась на «угрозу» демократии в Молдавии

Президент Молдавии Санду посетовала на угрозу демократии во время выборов

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о неких внешних силах, которые якобы «наступают на демократию» в стране. Слова Санду приводит британская газета Financial Times.

«(Внешние силы. – Прим. ред.) атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой… Мы не отступим от защиты демократии и свободы», — подчеркнула она.

До этого сенатор Андрей Клишас заявлял, что в Молдавии за ночь на 21 октября в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева, объяснений этому нет.

В 9 утра понедельника 21 октября сообщалось, что по результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения.

Ранее Санду обвинили в «краже» президентских выборов.

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