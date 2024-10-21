Израиль примет меры против бойкота израильских компаний на Euronaval во Франции

Израиль примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений израильских компаний, чья техника была задействована в секторе Газа и в Ливане. Об этом говорится в сообщении главы МИД Израиля Исраэля Каца в социальной сети Х.

Как указал Кац, он попросил израильское министерство иностранных дел принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Эммануэля Макрона запретить компаниям страны представлять свою продукцию на выставке Euronaval в Париже.

По мнению дипломата, решение французских властей является «антидемократическими мерами», которые неприемлемы в отношении дружественных стран. Кац призвал Макрона отменить условия, выдвинутые израильским компаниям для участия в выставке.

17 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в невежестве, неуважении и искажении истории после заявления Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.

В начале октября Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но отметили, что все равно хотят быть понятыми друг другом.

Ранее страна Евросоюза ввела жесткие ограничения по экспорту вооружений в Израиль.