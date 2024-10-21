Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль примет меры против бойкота израильских компаний на Euronaval во Франции

МИД Израиля примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений

close
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений израильских компаний, чья техника была задействована в секторе Газа и в Ливане. Об этом говорится в сообщении главы МИД Израиля Исраэля Каца в социальной сети Х.

Как указал Кац, он попросил израильское министерство иностранных дел принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Эммануэля Макрона запретить компаниям страны представлять свою продукцию на выставке Euronaval в Париже.

По мнению дипломата, решение французских властей является «антидемократическими мерами», которые неприемлемы в отношении дружественных стран. Кац призвал Макрона отменить условия, выдвинутые израильским компаниям для участия в выставке.

17 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в невежестве, неуважении и искажении истории после заявления Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.

В начале октября Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но отметили, что все равно хотят быть понятыми друг другом.

Ранее страна Евросоюза ввела жесткие ограничения по экспорту вооружений в Израиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами