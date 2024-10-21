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За евроинтеграцию Молдавии проголосовали более 50% граждан

ЦИК: при подсчете 98,33% голосов за путь Молдавии в ЕС выступили 50,03% граждан

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

По результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения. Об этом сообщает «Sputnik.Молдавия» со ссылкой на ЦИК.

Против евроинтеграции Кишинева свой голос отдали 49,97%.

Сообщалось, что на момент 7.00 утра понедельника 21 октября в процентном соотношении число голосов сравнялось и разделилось ровно пополам, при этом за вступление в Европейский союз проголосовали 721 760 молдавских граждан, против — 721 672.

Первые итоги голосования демонстрировали перевес противников евроинтеграции. Так, против вступления в ЕС 58,09% избирателей, за — 41,3%. Но по мере обработки протоколов разрыв постепенно сокращался.

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