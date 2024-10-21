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Политолог заявил о провале референдума о ЕС для Санду

Молдавский политолог Кориненко: Западу ясно, что Санду провалила референдум о ЕС

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Liesa Johannssen/Reuters

На Западе уже становится очевидным, что президент Молдавии Майя Санду провалила референдум о евроинтеграции Кишинева. Об этом в своем Telegram-канале заявил молдавский политолог Александр Кориненко.

«Им (в ЕС. – Прим. ред.) понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева», — подчеркнул он.

Кориненко добавил, что даже если американская и канадская диаспоры «спасут» голосование по ЕС в последний момент, ситуацию это не изменит. «Для Санду не все хорошо», — подытожил он.

Как отметил молдавский аналитик, Санду уже сейчас опасается, что ее «вызовут на ковер в Брюссель».

По оценке Кориненко, второй тур действующему молдавскому президенту не взять в честной гонке.

До этого сенатор Андрей Клишас заявлял, что в Молдавии за ночь на 21 октября в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева, объяснений этому нет.

Ранее в Молдавии анонсировали второй тур выборов президента.

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