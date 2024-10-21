Израиль назвал условия прекращения войны в Ливане

Израиль сообщил Белому дому о своих условиях, при реализации которых он готов к остановке проведения военной операции в Ливане. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе (в середине октября. — Прим. ред.) Израиль передал США документ со своими условиями для дипломатического урегулирования, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам по обе стороны границы вернуться в свои дома», — говорится в сообщении издания.

Как пишет портал, одно из условий Израиля заключается в том, чтобы израильской армии было разрешено участвовать в «активном принуждении» Ливана. Как отмечается, Израилю нужно убедиться, что «Хезболла» не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру в районах южного Ливана, которые находятся недалеко от границы с еврейским государством.

Израиль также требует, чтобы его военно-воздушные силы имели свободу действий в воздушном пространстве Ливана, добавили источники Axios.

До этого сообщалось, что из-за боевых действий в Ливане почти 400 тыс. человек переехали в Сирию.

20 октября сообщалось, что самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.