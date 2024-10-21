Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль назвал условия прекращения войны в Ливане

Axios: Израиль уведомил США об условиях прекращения операции в Ливане

close
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль сообщил Белому дому о своих условиях, при реализации которых он готов к остановке проведения военной операции в Ливане. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе (в середине октября. — Прим. ред.) Израиль передал США документ со своими условиями для дипломатического урегулирования, которое положит конец войне в Ливане и позволит перемещенным гражданским лицам по обе стороны границы вернуться в свои дома», — говорится в сообщении издания.

Как пишет портал, одно из условий Израиля заключается в том, чтобы израильской армии было разрешено участвовать в «активном принуждении» Ливана. Как отмечается, Израилю нужно убедиться, что «Хезболла» не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру в районах южного Ливана, которые находятся недалеко от границы с еврейским государством.

Израиль также требует, чтобы его военно-воздушные силы имели свободу действий в воздушном пространстве Ливана, добавили источники Axios.

До этого сообщалось, что из-за боевых действий в Ливане почти 400 тыс. человек переехали в Сирию.

20 октября сообщалось, что самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами