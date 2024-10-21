Россия предостерегает своих партнеров от поддержки «плана победы», продвигаемого украинскими властями. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«В «плане победы» (Владимира) Зеленского нет ни плана, ни победы», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в «формуле мира» также не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита.

Полищук счел эти инициативы ультимативными. Он обратил внимание, что в них страны пытаются затянуть методами обмана и давления. Дипломат добавил, что сам факт выдвижения «плана победы» дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, так как его суть заключается в максимальной эскалации конфликта. По его словам, тот документ, который Зеленский пытается представить под видом «плана победы» напоминает «еще один крик о помощи».

20 октября норвежское издание Steigan написало, что представленный Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой подразумевает эксплуатацию Украины странами Запада.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.