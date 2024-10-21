Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ предостерег партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского

Полищук: МИД России предостерег партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского

close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия предостерегает своих партнеров от поддержки «плана победы», продвигаемого украинскими властями. Об этом заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«В «плане победы» (Владимира) Зеленского нет ни плана, ни победы», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в «формуле мира» также не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита.

Полищук счел эти инициативы ультимативными. Он обратил внимание, что в них страны пытаются затянуть методами обмана и давления. Дипломат добавил, что сам факт выдвижения «плана победы» дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, так как его суть заключается в максимальной эскалации конфликта. По его словам, тот документ, который Зеленский пытается представить под видом «плана победы» напоминает «еще один крик о помощи».

20 октября норвежское издание Steigan написало, что представленный Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой подразумевает эксплуатацию Украины странами Запада.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами