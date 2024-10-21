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Против вступления Молдавии в Евросоюз высказались почти 63% жителей Приднестровья

На референдуме 62,56% приднестровцев выступили против вступления Молдавии в ЕС

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Алексей Шутов/«Газета.ру»

62,56% жителей Приднестровья выступили против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС.

За присоединение Молдавии к Евросоюзу проголосовали 37,44% приднестровцев.

Молдавские власти открыли на правом берегу Днестра для жителей непризнанной республики 30 участков для голосования. Это на 10 меньше, чем было во время парламентских выборов 2021 года.

21 октября сообщалось, что в родном для президента Молдавии Майи Санду Фалештском районе оказалось больше противников изменения конституции с целью закрепления евроинтеграции страны, чем сторонников. По данным ЦИК республики, после обработки 95,45% протоколов за инициативу проголосовали 34,01% избирателей, а против выступили 65,99%.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в Молдавии анонсировали второй тур выборов президента.

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