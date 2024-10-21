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Лавров объяснил слова Байдена о готовности к переговорам с РФ по ядерному оружию

Лавров назвал обманом слова Байдена о готовности к диалогу по ядерному оружию

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Aif.ru назвал обманом призывы США обсуждать сокращение арсенала ядерного оружия без предварительных условий.

На прошлой неделе американский президент Джо Байден в письме по поводу присуждения в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданкё» заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

По мнению Лаврова, это является попыткой заработать очки для кандидата в президенты США от демократов на выборах 5 ноября.

«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман», — сказал министр.

Он добавил, что «без предварительных условий» значит, что Вашингтон оставит за собой право в официальных документах объявлять Москву врагом.

«Судя по тому, что сказал президент США Байден, мы должны это принять, не требовать отказа от такой политики, но сесть с ними и договариваться о сокращении вооружений», — отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что для диалога по этой теме нужно взаимное уважение, а стороны должны признать необходимость недопущения военных действий.

Ранее в ФРГ сообщили, что Киев готовит ядерную бомбу для удара по России.

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