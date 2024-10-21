Кадыров встретился с президентом ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что вошел в делегацию официальных российских лиц, встречавших президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в Россию. В своем Telegram-канале он отметил, что тепло поприветствовал политика в Москве.

«Дорогой старший брат, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — написал Кадыров.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России Владимир Путин пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Как ожидается, 21 октября, состоятся переговоры двух лидеров в официальной обстановке.

Глава ОАЭ, помимо личной встречи с Путиным, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой.