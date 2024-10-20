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Сайт ЦИК Молдавии перестал работать во время подсчета голосов

В Молдавии начались проблемы с сайтом ЦИК на фоне подсчета голосов на выборах

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пользователи сталкиваются с трудностями при попытке зайти на сайт Центральной избирательной комиссии Молдавии, передает ТАСС. По информации агентства, ресурс прекратил работу прямо посреди подсчета голосов на президентских выборах и референдуме о внесении изменений в конституцию республики.

«Сайт ЦИК работал с перебоями с начала публикации предварительных результатов голосования <...> вскоре после того как количество обработанных протоколов превысило 50%, страницы, на которых публиковались результаты голосования, перестали открываться. В ЦИК Молдавии на обращения не отвечают. Отдельные пользователи в Молдавии сообщают, что сайт иногда все же показывает данные, другие продолжают испытывать сложности», — говорится в сообщении.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

По подсчетам ЦИК Молдавии, после обработки 71,61% протоколов лидирует Санду с 36,55% голосов, на второй строчке оппозиционный кандидат в президенты, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло — 28,94%.

Ранее Санду обвинили в «краже» президентских выборов.

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