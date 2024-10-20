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Трамп рассказал, что подарит Харрис на день рождения

Трамп в шутку пообещал подарить Харрис на день рождения гамбургер и картошку фри

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Alex Brandon/AP

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил свою соперницу по предвыборной гонке, номинанта демократов Камалу Харрис с днем рождения, передает CNN. По информации телеканала, политик узнал об этом во время своего посещения McDonald's в штате Пенсильвания.

«У Камалы день рождения? Ей 60 лет? Да, я бы поздравил ее с днем ​​рождения <...> Думаю, я куплю ей цветы. Может, я куплю ей картошку фри. … Я куплю ей гамбургер из McDonald's», — пошутил Трамп.

Политик решил день поработать в McDonald's в одном из колеблющихся штатов всего за несколько недель до президентских выборов. Трамп попробовал себя в работе на кухне и пункте приема заказов на фоне критики Харрис, утверждающей, что одной из первых ее работ был McDonald's. По мнению республиканца, действующий вице-президент США лжет и никогда не работала в знаменитой сети быстрого питания.

Ранее Трамп назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей».

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