В Молдавии допустили второй тур президентских выборов

Сегодня, 20 октября, каждый молдаванин получил возможность высказать свое мнение, считает оппозиционный кандидат в президенты, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, передает РИА Новости. По его словам, он благодарен гражданам страны за участие в избирательном процессе.

«Хочу от всей души поблагодарить вас за ваше участие, за каждый отданный голос, за ту энергию и доверие, которые вы вложили в этот демократический процесс. Независимо от итогов этого голосования, важно, что сегодня каждый из вас имел возможность высказать свое мнение», — отметил Стояногло.

Он добавил, что допускает возможность второго тура выборов президента. Новый этап голосования будет организован 4 ноября, если ни один из участников не сможет получить больше 50% поддержки избирателей.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Избирательные участки в стране закрылись в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), но ряд зарубежных продолжают работать до 23.00. Как заявили в ЦИК Молдавии, после обработки 13,9% протоколов лидирует Санду с 34,12% голосов, на второй строчке Стояногло — 30,09%.

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