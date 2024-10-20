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В Молдавии закрылись избирательные участки

В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Молдавии закрыли избирательные участки на выборах президента республики и референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в посольстве Молдавии в России, голосование в РФ на выборах президента республики и референдуме о ее евроинтеграции продлено до 23:00 мск.

20 октября глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман заявила, что явка на референдуме о евроинтеграции страны к 18:00 (совпадает с московским) превысила 42%, он состоялся.

По ее словам, согласно законодательству республики, выборы президента и референдум могут считаться состоявшимися, если в них приняло участие более трети избирателей из списков.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Евросоюз обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии.

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