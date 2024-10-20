В Италии участок для голосования на выборах президента Молдавии получил сообщение о бомбе

В Италии избирательный участок для голосования на выборах президента Молдавии временно перестал работать после сообщения о бомбе. Об этом сообщил МИД Молдавии, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что уполномоченные итальянские власти проверят помещение.

После получения сообщения избирательная комиссия разрешила проголосовать присутствующим на участке, затем местные власти объявили эвакуацию и приступили к изучению помещения.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее наблюдатели в Молдавии выявили свыше 600 случаев нарушений на выборах.