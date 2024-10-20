Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии участок для голосования на выборах президента Молдавии получил сообщение о бомбе

На участок голосования на выборах главы Молдавии в Италии поступил звонок о бомбе

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Италии избирательный участок для голосования на выборах президента Молдавии временно перестал работать после сообщения о бомбе. Об этом сообщил МИД Молдавии, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что уполномоченные итальянские власти проверят помещение.

После получения сообщения избирательная комиссия разрешила проголосовать присутствующим на участке, затем местные власти объявили эвакуацию и приступили к изучению помещения.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее наблюдатели в Молдавии выявили свыше 600 случаев нарушений на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами