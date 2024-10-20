Власти Польши нарушили табу в отношении граждан Украины. Об этом пишет газета «Взгляд».

В частности, польские военные власти недовольны тем, как украинцы воюют, и тем, что многие из них не рвутся идти на фронт, говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш «нарушил многие прежние табу на высказывания в отношении украинцев». Одним из таких табу был запрет на критику Украины и ее граждан. Так, этот министр заявлял, что польское общество испытывает шок от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших автомобилях, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях. Он отмечал, что это несправедливо по отношению к полякам, «которые вносят свой вклад в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи».

В октябре Косиняк-Камыш также заявлял, что вступление Украины в Евросоюз не является экзистенциальным вопросом «быть или не быть» для Киева, поэтому Польша оставит в силе свои условия интеграции Украины в ЕС, связанные с Волынской резней.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.