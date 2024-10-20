Трамп намерен примерить на себя работу Харрис в McDonald's

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп собирается в воскресенье, 20 октября, посетить один из ресторанов сети быстрого питания McDonald's и приготовить картошку фри. Об этом политик сообщил на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), передает телеканал CNN.

«Я иду в «Макдоналдс», чтобы приготовить картофель фри. <...>. Я думаю, что это будет в одном месте в Пенсильвании, и я собираюсь постоять за картофелем фри», — сказал он на митинге, прошедшем 19 октября.

В августе стало известно, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис начинала свою карьеру в McDonald's и умеет сервировать мороженое.

Родители Харрис — иммигранты-ученые из Калифорнии. А Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века.

Ранее Трамп назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей».