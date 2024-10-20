В Румынии объяснили, почему поддерживают Украину

Власти Румынии не собираются отказываться от помощи Украине, заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку, передает ТАСС. По его словам, продолжение этого курса имеет особое значение для страны.

«Поддержка Украины жизненно важна для обеспечения мира Румынии. Мы не хотим новых соседей на восточной границе. Мы будем продолжать поддерживать независимость и суверенитет Украины. Параллельно мы должны быть готовы участвовать в реконструкции Украины», — заметил Чолаку.

Он добавил, что не допустит втягивания румынского стороны в какой-либо конфликт. Чолаку подчеркнул, что не сомневается в безопасности государства за счет членства республики в Североатлантическом альянсе и хороших отношениях с США.

«Приложу все силы, чтобы Румыния развивалась в мире и спокойствии <...> Мир и стабильность фундаментальны для развития Румынии. Безопасность страны гарантирована на сто процентов», — заключил румынский премьер.

Ранее Румыния резко ответила России после заявления о планах аннексировать Молдавию.