Поведение президента Украины Владимира Зеленского является истеричным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связанна с выборами в Америке. Ситуация там развивается таким образом, что нет четких гарантий дальнейшей поддержки Украины», — сказал политик.

Он считает, что Украина не продержится и одной-двух недель, если США перестанут оказывать ей помощь.

«Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение», — продолжил Константинов.

По его словам, отсюда и истерические требования украинского лидера принять его страну в Евросоюз и НАТО.

«Он стремится спрятаться у кого угодно за пазухой, поскольку ему реально страшно, и даже препараты от этого страха уже не помогают. С другой стороны, партнеры начинают от него шарахаться, избегать встреч с ним», — заявил глава крымского парламента.

Он также отметил, что Зеленский не так давно был суперпопулярен на Западе.

«Теперь его несвежие майки, хамский стиль попрошайничества всех откровенно раздражает», — добавил Константинов.

20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский просчитался, когда попытался с помощью своего «плана победы» втянуть Запад в прямое противостояние с Россией.

Ранее в Мали провели «суд над Зеленским».