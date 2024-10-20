Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава парламента Крыма заявил об истеричном поведении Зеленского

Глава крымского парламента Константинов назвал истеричным поведение Зеленского

close
Johanna Geron/Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского является истеричным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связанна с выборами в Америке. Ситуация там развивается таким образом, что нет четких гарантий дальнейшей поддержки Украины», — сказал политик.

Он считает, что Украина не продержится и одной-двух недель, если США перестанут оказывать ей помощь.

«Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение», — продолжил Константинов.

По его словам, отсюда и истерические требования украинского лидера принять его страну в Евросоюз и НАТО.

«Он стремится спрятаться у кого угодно за пазухой, поскольку ему реально страшно, и даже препараты от этого страха уже не помогают. С другой стороны, партнеры начинают от него шарахаться, избегать встреч с ним», — заявил глава крымского парламента.

Он также отметил, что Зеленский не так давно был суперпопулярен на Западе.

«Теперь его несвежие майки, хамский стиль попрошайничества всех откровенно раздражает», — добавил Константинов.

20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский просчитался, когда попытался с помощью своего «плана победы» втянуть Запад в прямое противостояние с Россией.

Ранее в Мали провели «суд над Зеленским».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами