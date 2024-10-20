Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили вероятность уступки территорий Украины

Депутат Чепа считает, что Украина неизбежно уступит территории

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность в том, что Украина уступит часть своей территории РФ.

Свое мнение депутат высказал после заявления украинского посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сказал, что гарантии безопасности для Киева важнее, чем вопрос территорий.

Чепа предположил, что безопасность Украины связана со вступлением в НАТО, потому что «однозначно и понятно», что республике придется уступить территорию.

«Понимая, что Запад не будет сокращать дальнейшую помощь и поддержку, и во многом конфронтация и эскалация конфликта пугает НАТО, они предлагают Украине обменивать территорию, но при этом Киев требует для себя гарантии безопасности, а это вступление в НАТО», — пояснил депутат.

Он добавил, что такой сценарий представляет прямую угрозу для России.

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами