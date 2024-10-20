В Госдуме оценили вероятность уступки территорий Украины

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность в том, что Украина уступит часть своей территории РФ.

Свое мнение депутат высказал после заявления украинского посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сказал, что гарантии безопасности для Киева важнее, чем вопрос территорий.

Чепа предположил, что безопасность Украины связана со вступлением в НАТО, потому что «однозначно и понятно», что республике придется уступить территорию.

«Понимая, что Запад не будет сокращать дальнейшую помощь и поддержку, и во многом конфронтация и эскалация конфликта пугает НАТО, они предлагают Украине обменивать территорию, но при этом Киев требует для себя гарантии безопасности, а это вступление в НАТО», — пояснил депутат.

Он добавил, что такой сценарий представляет прямую угрозу для России.

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.