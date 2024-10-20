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Россия готова подписать соглашение о свободной торговле еще с одной страной

Мантуров: Россия и Индонезия подпишут соглашение о свободной торговле

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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией могут подписать в ближайшее время. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту для участия в инаугурации президента Индонезии Прабово Субианто, передает ТАСС.

По его словам, все находится на финальной стадии переговоров. Мантуров отметил, что РФ как страна-участник все вопросы свои уже урегулировала.

«Мы рассчитываем, что если до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то в ближайшее время будет завершена работа и будет подписано соглашение», — сказал первый вице-премьер.

До этого Госдума РФ ратифицировала соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном.

22 апреля правительство России поддержало законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли Ирана и стран Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что Россия стала лидером по иностранным инвестициям в экономику Ирана.

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